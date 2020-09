Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Diebstähle

Alpen (ots)

Unbekannte versuchten am Sonntag, zwischen 11.00 Uhr und 15.30 Uhr, durch die Terrassentür in ein Haus an der Straße Im Dahlacker einzubrechen. Dies misslang.

Erfolgreicher waren Täter, die in der Zeit von Sonntag, 14.30 Uhr, bis Montag, 14.00 Uhr, in zwei Gartenlauben und eine Garage am Dahlackerweg einbrachen. Sie erbeuteten Werkzeug.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

