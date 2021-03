Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei auf der Autobahn A 40; 37-jähriger Serbe wurde mit drei Haftbefehlen gesucht

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Donnerstag, 4. März 2021 um 11:00 Uhr, überprüfte eine zivile Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Autobahn A 40 an der Anschlussstelle Straelen einen 37-jährigen Serben nach der Einreise aus den Niederlanden in einem in Herne zugelassenen Mercedes. Die Kontrolle der Reisedokumente ergab, dass der Mann sich derzeit unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Weiterhin legte der Reisende den Beamten einen gefälschten serbischen Führerschein vor. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass drei Fahndungsnotierungen gegen den Serben vorlagen. Die Staatsanwaltschaft in Koblenz suchte den Mann mit einem Haftbefehl wegen Betrug. Hiernach muss der Gesuchte noch eine Restfreiheitsstrafe von 289 Tagen verbüßen. Darüber hinaus suchte ihn die Staatsanwaltschaft Trier mit einem Haftbefehl wegen Geldfälschung. Hier hat der Gesuchte noch eine 51-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Weiterhin hat die Zentrale Ausländerbehörde in Darmstadt eine Ausweisungs- und Abschiebungsverfügung gegen den Mann erlassen. Der Gesuchte wurde vor Ort verhaftet und anschließend zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der Serbe in das Gefängnis in Geldern Pont eingeliefert.

