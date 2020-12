Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Rotlicht missachtet

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

An der Kreuzung Mainzer Straße / Mennonitenstraße ist es am Montagabend zum Unfall gekommen, weil ein 59-Jähriger nicht auf das Ampelsignal achtete. Der Fahrer fuhr stadtauswärts, als die Ampel Rot zeigte. Ohne darauf zu achten, überquerte er den Kreuzungsbereich. Sein Wagen krachte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Ein 33-Jähriger wollte bei Grün in die Mennonitenstraße abbiegen, als der 59-Jährige über die Kreuzung fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 8.000 Euro schätzt. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Den 59-Jährigen erwartet jetzt ein teures Bußgeld und mindestens zwei Punkte im Verkehrszentralregister. Außerdem blickt er einem Fahrverbot entgegen. |erf

