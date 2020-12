Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stilllegung droht: Rücklicht dunkel eingefärbt

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Mit einem teuren Bußgeld muss der Halter eines Peugeot rechnen. Sein Wagen fiel am Montagnachmittag in der Kantstraße auf, weil nicht zulässige Rückleuchten an dem Auto montiert waren. Rücklichter, Bremslichter, Nebelschlussleuchte - der Fahrzeughalter hatte offensichtlich alle Leuchten an dem parkenden Auto dunkel eingefärbt. Die reflektierenden Rückstrahler fehlten vollständig. Dem Verantwortlichen wurde eine Frist eingeräumt, die Mängel umgehend zu beheben. Ihm droht die Stilllegung des Fahrzeugs. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren ein. |erf

