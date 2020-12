Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beschädigungen an Autos entdeckt

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Passant hat am Sonntagnachmittag eine Polizeistreife in der Wilhelmstraße auf einen Pkw aufmerksam gemacht, an dem die Fahrertür lediglich angelehnt war und Beschädigungen zu erkennen waren. Die Beamten schauten sich den Ford Fiesta an und konnten Hebelspuren am Türrahmen erkennen.

Weil die Halterin des Fahrzeugs nicht in Rheinland-Pfalz gemeldet ist, wurde nach Hinweisen gesucht, wer den Wagen aktuell nutzt. Dabei konnten die Polizisten die mutmaßliche Fahrerin und ihre Adresse in Kaiserslautern ausfindig machen. Die 26-jährige Frau gab an, den Ford etwa eine Stunde zuvor verschlossen und unbeschädigt abgestellt zu haben.

Ersten Überprüfungen zufolge fehlte aber aus dem Innenraum nichts. Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Definitiv mutwillig beschädigt wurde unterdessen ein Pkw in der Karpfenstraße. Am späten Sonntagnachmittag meldete die Fahrzeughalterin der Polizei, dass an ihrem Ford Mondeo das Ventil eines Hinterreifens zerstochen wurde.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, gesehen haben, wer sich an dem Wagen zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

