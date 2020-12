Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefahr durch dunkle Leuchten

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern)Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einer Polizeistreife ist am Samstagmittag in Schallodenbach ein VW Golf aufgefallen. Der Grund: An dem Pkw waren - auf den ersten Blick erkennbar - Veränderungen an der lichttechnischen Einrichtung vorgenommen worden. So waren an dem Wagen verdunkelte Rückleuchten verbaut. Separate Reflektoren, die in einem solchen Fall notwendig wären, hatte das Fahrzeug nicht.

Weil der Pkw durch die verdunkelten Leuchten zu einer "Gefahrenquelle" werden kann, da er für andere Verkehrsteilnehmer schlechter, beziehungsweise erst später zu erkennen ist, dürfte die Betriebserlaubnis des Autos erloschen sein.

Auf den Halter kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. Außerdem erhält er einen Mängelbericht, und die Zulassungsstelle wird ebenfalls über die Fahrzeugkontrolle informiert. |cri

