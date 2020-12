Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Kaiserslautern

Einbrecher sind am Wochenende in eine Wohnung in der Fackelstraße eingedrungen. Am Sonntag stellte der Bewohner fest, dass unbekannte Täter über Nacht die Wohnungstür aufgehebelt und die Räume durchsucht haben. Offenbar interessierten sich die Eindringlinge ausschließlich für Bargeld und Schmuck - gestohlen wurden eine Geldkassette samt Inhalt, mehrere Armbanduhren, ein Kettenanhänger sowie ein Herrenring. Der Schaden: insgesamt mehrere tausend Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.25 Uhr.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in ein Gebäude in der Stiftstraße eingebrochen. Vermutlich durch einen Lüftungsschacht verschafften sich die Täter Zugang zum Keller des Hauses und brachen dann sämtliche Bürotüren (insgesamt 30) auf. Alle Schreibtischcontainer und Büroschränke wurden durchwühlt und Kuverts aufgerissen. Abgesehen hatten es die Einbrecher auch hier insbesondere auf Bargeld, wobei sie kleinere Beträge sogar zurückließen. Technische Geräte blieben unangetastet. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Die Tatzeit: zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Samstagvormittag, 10.55 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in diesem Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. |cri

