Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe erbeuten 1.000 Euro

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben am Montag in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt 1.000 Euro erbeutet. Die Täter schlugen zu, kurz nachdem eine 81-Jährige das Geld von ihrer Hausbank abgehoben hatte. Aus dem Rucksack der Seniorin stahlen sie außerdem Ausweispapiere und den Haustürschlüssel. Wie die Diebe es anstellten, ist aktuell nicht geklärt. Die Täter hatte die 81-Jährige nicht bemerkt, den Diebstahl stellte sie erst später fest. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem sind zur Mittageszeit Personen in der Innenstadt aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

