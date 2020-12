Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Streit mit Flasche zugeschlagen

Kreis KaiserslauternKreis Kaiserslautern (ots)

Reichlich Alkohol war bei der Auseinandersetzung eines Paares am Sonntagabend in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn im Spiel. Nachdem sie zusammen Alkohol getrunken hatten, waren der Mann und die Frau gegen 21 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten.

In dessen Verlauf gab die 37-jährige Frau ihrem Partner eine Ohrfeige - der Mann schlug zurück. Daraufhin griff sich die Frau eine Bierflasche und schlug ihrem Freund damit ins Gesicht. Der Mann erlitt dadurch eine stark blutende Platzwunde unterhalb des Auges. Er wurde vom Rettungsdienst zunächst vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Erste Alkoholtests bei beiden Beteiligten ergaben Pegel von 1,49 und 1,59 Promille. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Weil das Paar später versicherte, den Streit wieder beigelegt zu haben, wurde auf eine polizeiliche Verfügung verzichtet. |cri

