POL-GOE: Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Göttingen: Rainer Nolte folgt auf Thomas Rath

Göttingen (ots)

Nach 17 Jahren hat die Polizeiinspektion Göttingen einen neuen Leiter: Polizeidirektor Rainer Nolte wurde am Mittwoch (21. Oktober) feierlich in sein neues Amt eingeführt. Er folgt auf den Leitenden Polizeidirektor Thomas Rath, der nach 43 Jahren in der Polizei Niedersachsen und 17 Jahren als Leiter der Polizeiinspektion Göttingen in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Rainer Nolte gehört der Polizei seit 38 Jahren an. Allein 20 Jahre davon war er an der damaligen Polizeischule, Fachhochschule und heutigen Polizeiakademie als Dozent tätig und hat sein umfangreiches Wissen an den Polizeinachwuchs weitergegeben. Vielfältige Erfahrungen in allen Bereichen der polizeilichen Arbeit sammelte er zudem auf unterschiedlichen Dienstposten. Seit 2016 war er Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Göttingen. Er wird künftig zusammen mit mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit von 330.000 Menschen im Landkreis Göttingen verantwortlich sein.

"Ich begegne der Rolle als Leiter einer der größten Polizeiinspektionen im Land Niedersachsen mit Respekt und bin mir dieser Verantwortung genauso bewusst wie den Erwartungen, die an eine moderne, weltoffene, unvoreingenommene und verlässliche Polizei gestellt werden. Für das mir mit der Übertragung dieses Dienstpostens entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich ausdrücklich. Die aktuellen und künftigen Herausforderungen werden wir gemeinsam als starkes, verlässliches Team zum Wohl für die Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen bewältigen", sagt Rainer Nolte zu seiner neuen Aufgabe.

Thomas Rath verabschiedet sich nach 43 Jahren bei der Polizei in den Ruhestand. Auf seine Zeit als Leiter der Polizeiinspektion blickt er positiv zurück: "Mehr als 17 Jahre lang durfte ich eine Polizeiinspektion leiten, die aufgrund ihrer besonderen Struktur nicht nur täglich von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen alles abverlangt hat, sondern die mir auch zur echten Heimat geworden ist. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam mit vielen Partnern und Freunden in dieser Zeit für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Göttingen erreichen konnten. Voller Dankbarkeit blicke ich zurück auf eine herausragende Zeit mit vielen emotionalen Momenten und wünsche meinem Nachfolger Rainer Nolte die gleiche Unterstützung und Anerkennung innerhalb der großen Polizei-Familie, die ich erfahren durfte."

"Ich freue mich, dass Rainer Nolte trotz seiner langjährigen, dienstlichen Verwendungen in der Polizeiakademie Niedersachsen immer wieder den Weg zurück zu uns in die Polizeidirektion Göttingen gefunden und nun die Leitung der Polizeiinspektion Göttingen übernommen hat. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm alles Gute, viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei allen Entscheidungen", sagte Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen, anlässlich der Amtseinführung. Bei seinem langjährigen Weggefährten Thomas Rath bedankte sich Uwe Lührig für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschte ihm für seine Zukunft alles Gute und vor allem viel Gesundheit.

