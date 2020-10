Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsdienst legt Sprinter still.

Hemer (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes Iserlohn kontrollierten zum heutigen Tag, gegen 11:45 Uhr, an der Märkischen Straße einen LKW aus Gelsenkirchen (Sprinter 3,5t). Bereits am Anhalteort fielen den Beamten zahlreiche Mängel auf. Unter anderem war die Handbremse ohne Funktion. Unter dem Fahrzeug bildeten sich kurz nach dem Anhalten bereits mehrere Ölflecken auf der Fahrbahn. Weiterhin waren diverse Teile des Motors mit Papierteilen und Stofftüchern befestigt worden. Hier bestand eine erhöhte Brandgefahr. Eine anschließend durchgeführte Überprüfung des LKW bei einem Gutachter ergab insgesamt 39 Mängel. Der LKW war in diesem Zustand absolut verkehrsunsicher. U. a. waren folgende Fahrzeugteile beschädigt, bzw. ohne Funktion:

-Bremsleitungen, Feststellbremse -Beleuchtung -Abgasanlage -Stabilisatoren, Fahrzeugfedern, Traggelenke etc. -Durchrostungen der Karosserie - etc.

Das Fahrzeug wurde umgehend aus dem Verkehr gezogen. Die Fahrzeughalterin und den 54 jährigen Fahrzeugführer erwarten nun Bußgelder.

Anlage Foto : Durchrostungen am Fahrzeugrahmen

