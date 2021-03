Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt nachts bewaffneten 14- Jährigen in gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Nacht (3. März) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen 14-Jährigen. Dieser führte ein verbotenes Messer mit sich. Die Polizisten brachten ihn zu seinen Eltern.

Gegen 23:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte anlässlich der fortgeschrittenen Uhrzeit einen Jugendlichen aus Gelsenkirchen.

Warum er zu dieser späten Stunde sich im Hauptbahnhof aufhielt wollte der den Beamten nicht sagen. Die Frage nach gefährlichen Gegenständen beantwortete er aber. Er erklärte, dass sich in seiner Hosentasche ein Messer befinde. Seiner Aussage nach, habe er dieses kurz zuvor am Eingang des Bahnhofes gefunden.

Das Messer stellten die Einsatzkräfte sicher. Anschließend begleiteten sie den Jugendlichen zu seinen Erziehungsberechtigten.

Die Bundespolizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein.

In diesem Zusammenhang verweist die Bundespolizei auf die seit dem 03.03.2021 bestehende Waffenverbotszone in den Hauptbahnhöfen Essen, Gelsenkirchen und Mülheim an der Ruhr.

