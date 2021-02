Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Von Leiter gefallen

Nach einem Sturz in Dietenheim kam ein Arbeiter am Dienstag ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 Uhr entdeckten Arbeitskollegen den 40-Jährigen auf einer Baustelle in der Königsstraße neben einer Leiter liegen. Der hatte eine Verletzung am Kopf und war wohl kurzzeitig nicht ansprechbar. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Mann wohl von einer Leiter gestürzt sein. Das Sturzgeschehen hatte jedoch niemand gesehen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber befand sich vor Ort.

+++++++ 0352454

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell