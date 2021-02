Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gefälschtes Rezept?

Am Dienstag wollte eine Unbekannte Frau ein Rezept in Ehingen einlösen.

Ulm (ots)

In den Nachmittagsstunden betrat die unbekannte Frau eine Apotheke in Ehingen. Einer Zeugin fielen Unstimmigkeiten auf dem Rezept auf. Sie versuchte, die das Rezept ausstellende Arztpraxis zu erreichen. Die hatte wohl bereits geschlossen und war nicht erreichbar. Daraufhin gab sie das Medikament nicht heraus. Die unbekannte Frau forderte das Rezept zurück und verließ die Apotheke. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, versuchte die Unbekannte bislang nicht, das Rezept in anderen Apotheken einzulösen.

+++++++ 0354679

