Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radler übersehen

Am Dienstag stieß eine Autofahrerin in Ulm mit einem Radfahrer zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr die 74-Jährige in der Blaubeurer Straße und bog in die Magirusstraße ab. Dabei übersah die Fahrerin des Golf einen 17-Jährigen der daneben auf einem Radweg fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radler leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um die Verletzungen. Am VW entstand geringer Sachschaden.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell