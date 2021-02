Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: 34-Jährige vor dem Haftrichter /

Ulm (ots)

Nachdem eine Frau am Montag im Kreis Göppingen drei Menschen angegriffen und teils schwer verletzt hat, ist nun eines der Opfer verstorben. Die 34-Jährige ist jetzt in Haft.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei berichten, meldete sich Montag kurz nach 14 Uhr ein 57-Jähriger bei der Polizei. Er schilderte, soeben von seiner Stieftochter mit einem Messer angegriffen und verletzt worden zu sein. Auch die Großmutter sei offenbar angegriffen worden. Polizei und Rettungsdienst eilten sofort nach Rechberghausen zu Hilfe. Sie trafen den schwer verletzten 57-Jährigen vor der Wohnung. Die Großmutter lag ebenfalls schwer verletzt in ihrer Wohnung im gleichen Haus. Die Polizei suchte sofort nach der mutmaßlichen Täterin. Während dieser intensiven Fahndung erhielt die Polizei einen Anruf aus einem Teilort von Uhingen. Dort habe die 34-Jährige kurz nach 15 Uhr die Mutter eines Bekannten ebenfalls mit einem Messer angegriffen. Mit viel Glück habe die 56-Jährige diesen Angriff nahezu unverletzt überstanden. Die 34-Jährige sei anschließend geflüchtet. Nur wenige Minuten später stellte die Polizei auf der B10 bei Plochingen die Verdächtige. Sie war mit ihrem Auto auf der Fahrt in Richtung Stuttgart. Im Auto fanden die Polizisten ein Messer mit mutmaßlichem Blut. Ob es sich um die Tatwaffe handelt, müssen die weiteren Untersuchungen ergeben.

Die Schwerverletzten wurden sofort in eine Klinik gebracht und notoperiert. Im Verlauf der Operation starb die 81-Jährige noch am Montag. Die genaue Todesursache soll jetzt im Rahmen einer Obduktion geklärt werden.

Die 34-Jährige hat bislang keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zu einem möglichen Hintergrund dauern an. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat am Dienstag einen Haftbefehl gegen die 34-Jährige beantragt, den der zuständige Richter am Amtsgericht erließ. Die Frau befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

