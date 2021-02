Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, um 11:25 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Fahrer eines VW Golf den Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Bitscher Straße. Ein blauer VW Golf überholte den genannten Golf mit zu geringem Seitenabstand und touchierte dabei den linken Außenspiegel und die Fahrerseite des überholten VW Golf. Hierbei kam es zu einem Schaden in Höhe von circa 800 Euro. Der verursachende Golf setzte unbeeindruckt seine Fahrt fort und verließ den Parkplatz in unbekannte Richtung. Die zweite Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 04:00 Uhr. Ein unbekannter Fahrzeugführer verlor wohl aufgrund Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er den Zaun einer Heizölfirma in der North Carolina Avenue. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallfluchten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell