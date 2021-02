Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schaltkasten in der Zeppelinstraße beschädigt

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Montag, 01.02., bis Freitag, 05.02., einen Schaltkasten von Vodafone in der Zeppelinstraße, Höhe Robert-Schelp-Platz. Die Höhe des Schadens beträgt circa 500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

