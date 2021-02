Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Schüsse auf geparkten Pkw

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter gaben heute Nacht 2 Schüsse auf einen unbesetzten, im oberen Bereich der Fußgängerzone in der Hauptstraße zwischen Ringstraße und Bahnhofstraße, geparkten Pkw ab. Laut Knallzeugen ereignete sich die Tat wohl gegen Mitternacht. Die Polizei sucht Zeugen, die im Zusammenhang mit der Schussabgabe Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de kips

