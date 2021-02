Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Vorgestern, gegen 08:45 Uhr, umfuhr ein LKW-Fahrer die Absperrung der zu dieser Zeit vollgesperrten L482 (wir berichteten) und gelangte so zu den dort eingesetzten Be-amten. Bei der nun folgenden Kontrolle konnten beim 37jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Der LKW wurde von einem Fahrer des vor Ort anwesenden Abschleppunternehmens im nahegelegenen Industriegebiet abgestellt. Der Schlüssel wurde später an einen Ersatzfahrer übergeben. Um 20:30 Uhr wurde im Berliner Ring ein Mercedes kontrolliert, nachdem dieser beim Erblicken des Streifenwagens abrupt die Fahrtrichtung änderte und schließlich in einer Hauseinfahrt anhielt. Der 60jährige Fahrer aus Pirmasens zeigte ebenfalls drogentypische Auffälligkeiten. Der Drogenschnelltest reagierte hier positiv auf Amphetamine. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und Blutproben entnommen. pips

