Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Tageswohnungseinbrüche

Pirmasens - Rieschweiler (ots)

Gestern, zwischen 12:30 und 12:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Fehrbach, Im Hirschteich, ein. Sie hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Zimmer. Entwendet wurde diverser Schmuck im geschätzten Gesamtwert von 1500 Euro. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Eine Zeugin konnte gegen 12.50 Uhr zwei weibliche Personen beobachten, welche sich vom Tatort entfernten. Die Personen seien dunkel gekleidet gewesen. Aufgrund korrespondierenden Begehungsweise und der passenden Tatzeit könnte ein Zusammenhang zu einem weiteren Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Rieschweiler-Mühlbach in der Ringstraße bestehen. Die Tatzeit konnte dort auf gestern, 07:30 bis 14:20 Uhr festgelegt werden. Auch hier wurde die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt, mehrere Zimmer durchsucht und Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt, bei 500 Sachschaden. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Wohnungseinbrüchen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell