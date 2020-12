Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfall gesucht

Norhorn (ots)

Am Freitag gegen 20 Uhr kam es auf der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger war mit seinem VW stadtauswärts unterwegs. Dabei erkannte er einen auf der Straße liegenden Tannenbaum zu spät. Der Baum verkeilte sich unter dem Auto und beschädigte es. Zeugen des Vorfalles oder Personen die Hinweise zum Eigentümer des Tannenbaumes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

