Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220520-398: Versuchter Einbruch - Fenster hielten stand

Gummersbach (ots)

Standgehalten haben die Fenster einer Zahnarztpraxis und einer Physiotherapiepraxis in Gummersbach-Derschlag.

Einbrecher hatten zu Beginn der Woche versucht, in die Praxisräume in der Kölner Straße einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen Montag 10 Uhr und Mittwoch (20. Mai) 10 Uhr setzten die Täter an mehreren Fenstern ihr Hebelwerkzeug an, schafften es allerdings nicht hinein.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

