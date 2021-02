Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Gestern, um 16:00 Uhr, wurde ein Fiat Twingo in der Pestalozzistraße kontrolliert. Der 38jährige Fahrer aus Pirmasens wies Anzeichen von Drogenkonsum auf. Der freiwillig durchgeführte Drogentest reagierte positiv auf THC und Opiate. Er gab zu, am Vortag einen Joint geraucht zu haben und auch bestimmte Tabletten zu sich genommen zu haben. Er gab weiterhin zu, keinen Führerschein zu besitzen und ohne Wissen des eigentlichen Fahrzeugnutzers, der selbst wiederum nicht der Halter ist, den Schlüssel des Twingo genommen zu haben. Der Schlüssel wurde von dem Nutzer auf der Dienststelle abgeholt. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen. Um 18:30 Uhr wurde im Kiesweg ein Hyundai I10 einer Kontrolle unterzogen. Die 21jährige Fahrerin aus Pirmasens war zuletzt mehrfach wegen BTM-Konsums im Straßenverkehr auffällig geworden. Sie räumte ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Ein Urintest wurde mit der Aussage verweigert, dass dieser ohnehin wieder positiv ausfallen würde. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell