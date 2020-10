Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Sonntag, 11.10.2020 Emstek - Körperverletzung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Körperverletzung Am Samstag, dem 10.10.2020 kam es auf einem Rastplatz an der Bundesstraße 72 in 49685 Emstek zwischen einem rumänischen Paar zu einer Körperverletzung. Die beiden Lebensgefährten befanden sich in einem Lkw auf der Durchreise durch Deutschland und wollten auf dem o.g. Rastplatz übernachten. Gegen 17:40 Uhr schlug der 27-jährige, stark alkoholisierte Beschuldigte seiner 34-jährigen Lebensgefährtin nach verbalen Streitigkeiten mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Beschuldigten (AAK 2,79 Promille) wurde dieser zur Verhinderung weiterer Angriffe gegen seine Freundin in Gewahrsam genommen. Cloppenburg - wechselseitige Körperverletzung In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Cloppenburg in der Wangeroogestraße um 00:21 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei alkoholisierten Männern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 19-Jähriger aus dem Saterland vor der Wohnanschrift eines 28-jährigen Cloppenburges aus bislang ungeklärter Ursache in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu einer wechselseitigen Körperverletzung, bei der beide Personen leicht verletzt werden. Cloppenburg - Diebstahl eines Kleinkraftrades Im Zeitraum von Freitag, 09.10.2020, 21:00 Uhr bis Samstag, 10.10.2020, 11:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Cloppenburg im Kessener Weg das auf dem Grundstück der Geschädigten abgestellte und mittels Lenkradschloss gesicherte Kleinkraftrad (Mofa). Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw Die Geschädigte parkte am Samstag gegen 11:20 Uhr ihren neuwertigen Ford Puma auf dem Parkplatz an der Eschstraße 29 in Cloppenburg. Als sie nach ca. 15 Minuten wieder zurückkommt, stellt sie einen langen Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe beträgt geschätzte 500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen. Garrel -Fahren ohne Fahrerlaubnis Zwei Beamtinnen der Polizei Cloppenburg kontrollierten am Samstag gegen 14:50 Uhr einen Audi A6 auf der Garreler Straße in Garrel. Bei der Kontrolle zeigte der 42-Jährige aus Garrel lediglich einen Lernführerschein aus Großbritannien vor. Dieser berechtigt ihn nicht zum Führen eines Pkw in Deutschland. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Diese Maßnahmen dürften dem Beschuldigten bekannt gewesen sein, da er bereits 2019 mit diesem Lernführerschein aufgefallen war. Cloppenburg - Verstoß gegen das 0,5 Promille Gesetz Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte der Betroffene mit seinem BMW am Sonntag, dem 11.10.2020 gegen 02:00 Uhr eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung innerorts auf der Sevelter Straße. Die Beamten konnten durch Nachfahren eine Geschwindigkeit von 120 km/h feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle, wurde bei dem 25-jährigen aus Cloppenburg eine Atemalkoholkonzentration von 0,73 Promille festgestellt. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Er kann sich auf ein hohes Bußgeldverfahren einstellen. Garrel - Unfallflucht In Garrel touchierte eine weibliche Fahrzeugführerin mit ihrem Mercedes beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Hauptstraße den ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf der 23-jährigen Geschädigten aus Bösel. Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges wurde abgelesen Die Ermittlungen zu der Verursacherin dauern an.

