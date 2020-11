Polizei Hagen

POL-HA: Personenfahndung - Wer kennt diesen Mann?

HagenHagen (ots)

Bereits am 10.08.2020 entwendete ein Unbekannter einem 84-Jährigen in einem Supermarkt in der Frankfurter Straße die Geldbörse aus der Handtasche, die am Einkaufswagen hing. Später hob ein unbekannter Mann, vermutlich der Dieb, Geld mit der gestohlenen Karte ab. Diese befand sich im Portemonnaie des 84-Jährigen. In der Bank wurde der Tatverdächtige gefilmt. Jetzt liegt der Polizei ein Beschluss zur Veröffentlichung der Lichtbilder vor. Die Kripo fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Melden Sie sich bitte unter der 02331 986 2066. (sh)

Die Lichtbilder können hier eingesehen werden: https://url.nrw/20201118

