Polizei Hagen

POL-HA: Frau bewirft Mann mit Gegenständen

HagenHagen (ots)

Im Frankenweg in Hohenlimburg warf eine 25-Jährige am Dienstag mehrere Gegenstände auf einen 31-jährigen Hagener. Die Frau war gegen 12:45 Uhr nach Hause gekommen und schrie den Mann, der vor dem Haus stand, aus ungeklärter Ursache an und beleidigte diesen. Anschließend ging sie in ihre Wohnung, öffnete ein Fenster und warf Töpfe und Plastikschalen aus einem Kühlschrank auf den 31-Jährigen und eine 22-jährige Zeugin. Als die Polizei eintraf, beleidigte die 25-Jährige den Mann fortlaufend. Sie gab gegenüber den Beamten an, grundlos von ihm geschlagen worden zu sein. Wie es zu dem Streit kam, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten fertigten Anzeigen gegen beide Parteien. (ra)

