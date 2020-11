Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl - Wer kennt diesen Mann?

HagenHagen (ots)

Am 25.06.2020, gegen 10:15 Uhr, entwendete ein unbekannter Tatverdächtiger das Portemonnaie einer 71-jährigen Seniorin während eines Einkaufes in einer Discounter-Filiale in Hohenlimburg. Unmittelbar nach der Tat wurde die EC-Karte der Frau am Geldautomaten eingesetzt. Der Tatverdächtige erlangte Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Überwachungsaufnahmen zeigen einen männlichen Einzeltäter. Wer kann Angaben zu der gesuchten Person machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2066.(ts)

Zu den Fotos gelangen Sie über folgenden Link: https://url.nrw/4xD

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell