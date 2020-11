Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Gartenlaubeneinbrüchen gesucht

HagenHagen (ots)

In der Kleingartenanlage Goldberg stellte ein 33-Jähriger am Dienstag fest, dass Unbekannte versucht hatten in mehrere Lauben einzubrechen. Der Mann verständigte die Polizei, nachdem er gegen 08:15 Uhr den Metallriegel der Tür und das Vorhängeschloss seines Gartenhauses auf dem Boden liegend vorfand. Zudem gab es Einbruchsspuren am Türblatt. Nach Besichtigung des Gartengrundstückes und des Gartenhauses gab der Mann an, dass nichts entwendet wurde. Er sei zuletzt am Mittwoch, 11. November 2020 gegen 18:00 Uhr, vor Ort gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war die Laube des 33-Jährigen noch unbeschädigt.

Auch an vier weiteren Lauben gab es Hebelmarken. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. Die Kriminalpolizei Hagen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell