Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Banken im Fokus der Täter- Polizei kontrolliert im Landkreis

Nordhorn (ots)

In den vergangenen Wochen sind in der Stadt Nordhorn erneut Geldinstitute in den Fokus unbekannter Täter gerückt.

Mitte Mai gelangten die Täter gewaltsam in das Foyer eines großen Möbelhauses und versuchten den dortigen Geldautomaten aufzubrechen. Einige Tage später drangen sie in die Räumlichkeiten der Volksbank in der Friedrich-Runge-Straße ein und beschädigten einen Geldautomaten. Bereits im März fiel diese Filiale den Tätern zum Opfer. In allen Fällen wurde zum Teil erheblicher Sachschaden verursacht. Bargeld erlangten sie bei keiner der Taten.

In den Nächten zu vergangenen Freitag und Samstag haben Beamte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Osnabrück daher Kontrollstellen im Bereich der Grafschaft Bentheim eingerichtet und einige Fahrzeuge kontrolliert. Feststellungen die mit den beschriebenen Taten oder möglichen Geldautomatensprengungen in Zusammenhang stehen, wurden durch die Einsatzkräfte nicht getroffen. Ein PKW-Fahrer war ohne Führerschein unterwegs. Bei einer weiteren Kontrolle stellten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

