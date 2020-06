Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Mofafahrer bei Unfall tödlich verletzt

Twist (ots)

Heute Morgen ist es gegen 05:15 Uhr auf der Provinzialstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 58-jähriger Mann zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Der Mann wollte mit seinem Mofa von einer Hofeinfahrt auf die Provinzialstraße nach rechts in Richtung Meppen fahren. Dabei stieß er mit einem von links kommenden Transporter zusammen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mofafahrer. Der Mann zog sich bei der Kollision so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

An Transporter und Mofa entstanden erhebliche Sachschäden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

