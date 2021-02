Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Mercedes nicht verschlossen

Leichtes Spiel hatte am Montagmittag in Ehingen ein Dieb.

Ulm (ots)

Zwischen 11.55 Uhr und 12.45 Uhr stand der Mercedes laut Polizeiangaben in der Hehlestraße. In dieser Zeit suchte in dem Auto ein Unbekannter nach Beute. Der Dieb fand ein Schlüsselmäppchen, Fahrzeugpapiere und einen Geldschein. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

Sie warnt davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor.

