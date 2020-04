Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Karlstraße/Betrunkener Radfahrer

Coesfeld (ots)

Ein betrunkener Coesfelder stürzte am Mittwoch kurz nach 20 Uhr mit seinem Fahrrad und beschädigte dabei ein entgegenkommendes Auto. Der 44-jährige befuhr die Karlstraße und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte und fiel gegen ein Auto, das die Karlstraße in die entgegengesetzte Richtung befuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten in der Atemluft des Radfahrers Alkoholgeruch fest. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

