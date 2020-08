Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mähroboter in Wohngebiet in Butjadingen beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 31. Juli 2020, wurde ein Mähroboter in einem Wohngebiet in Butjadingen beschädigt.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr die Johanniterstraße und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Grünstreifen, auf dem sich ein Mähroboter befand und beschädigte diesen.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (882907).

