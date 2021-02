Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Im Graben gelandet

Von der Straße kam am Dienstag bei Nattheim eine 18-Jährige ab.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr fuhr die junge Frau von Nattheim in Richtung Zöschingen. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab. Sie fuhr mit ihrem Renault mehrere Meter einen Abhang hinunter bevor sie in einem Acker zum Stehen kam. Mit leichten Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Den Schaden an ihrem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

