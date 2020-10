Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0648 --Bewaffneter Räuber verletzt Supermarktmitarbeiter--

Ort: Bremen-Neustadt, Gottfried-Menken-Straße Zeit: 05.10.20, 21.25 Uhr

Ein mit einem Beil bewaffneter Mann überfiel am Montagabend einen Discounter in der Bremer Neustadt. Der Räuber wurde festgehalten und verletzte dabei einen Supermarktmitarbeiter schwer und einen weiteren Angestellten leicht.

Der 52 Jahre alte Supermarktangestellte musste mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, sein 26 Jahre alter Kollege wurde ambulant in einem Klinikum behandelt. Die Haftprüfung gegen den 30 Jahre alten Räuber und eine Prüfung des Tatablaufs dauern an.

