Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mehrere Graffiti + Anruf von falschen Polizisten erkannt + Zwei Personen nach Unfall leicht verletzt + Mann kommt von Straße ab

Landkreis Osterholz (ots)

Mehrere Graffiti

Lilienthal. Mehrere Graffiti unter anderem an einem Schulgebäude und einer Turnhalle in der Straße "Auf dem Kamp" wurden am Montag zur Anzeige gebracht. Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen zu den Beschädigungen in Höhe von rund 1000 Euro auf. Nach den ersten Ermittlungen könnte eine Gruppe von Jugendlichen für die Farbschmierereien verantwortlich sein.

Anruf von falschen Polizisten erkannt

Worpswede. Der Anruf eines falschen Polizeibeamten erreichte einen 60-Jährigen am Donnerstagmittag. Dieser erkannte die Betrugsmasche jedoch sofort und beendete das Telefonat. Ob die bislang unbekannten Betrüger auch bei anderen Bürgerinnen und Bürgern angerufen haben, ist bislang unbekannt.

Die unbekannten Täter und Täterinnen geben sich bei diesem Deliktsphänomen gegenüber den Angerufenen als Polizeibeamte aus. Sie fragen unter diesem Vorwand beispielsweise nach vorhandenen Vermögenswerten. Die Polizei empfiehlt, solche Anrufe sofort selbstständig zu beenden. Außerdem ruft die Polizei nie selbst unter der Nummer "110" an. Weitere Präventionstipps können hier abgerufen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Zwei Personen nach Unfall leicht verletzt

Worpswede. Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam es am Donnerstagabend auf der Ostendorfer Straße. Ein 32 Jahre alter Autofahrer erkannte das Abbremsen einer vorausfahrenden 21-Jährigen zu spät und verursachte eine Kollision. Hierdurch wurden die 21-jährige Frau und ihre 20 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Mann kommt von Straße ab

Worpswede. Von der Straße kam in der Nacht zu Freitag gegen 03:20 Uhr ein 27 Jahre alter Autofahrer ab. Der Mann war auf der Hüttenbuscher Straße unterwegs, als der die Kollision mit mehreren Gegenständen in einem Vorgarten verursachte. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt. Die Polizei hat zudem die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

