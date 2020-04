Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke am Wochenende vier Mal ausgerückt

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Herdecke mussten am Wochenende insgesamt zu vier Einsätzen ausrücken. Bei keinem der Einsätze mussten die Feuerwehrleute jedoch tatsächlich eine Gefahr abwehren.

Am Freitag um 18:17 Uhr wurde ein Löschgruppe zur Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Neue Bachstraße angefordert. Die Feuerwehrleute konnten die Patientin jedoch mit dem Aufzug aus dem 7. Stock zum Krankenwagen transportieren.

Am Samstag um 15:46 Uhr wurde dann ein Brand in einem Garten im Eicklohweg gemeldet. Vor Ort stellten der Einsatzleiter und eine Löschfahrzeugbesatzung fest, dass es sich um ein Feuer in einem Feuerkorb handelte, das bereits erloschen war. Der Einsatz wurde abgebrochen.

Auch in der Nacht zu Sonntag musste die Freiwillige Feuerwehr dann mit 5 Fahrzeugen zum Oberen Ahlenbergweg ausrücken. Hier wurde Brandgeruch gemeldet. Ein Schadenfeuer entdeckten die Einsatzkräfte jedoch nicht, sodass auch dieser Einsatz nach einer halben Stunde beendet war.

Auch am Sonntag blieben die Piepser der Feuerwehrleute nicht still. Um 13:38 Uhr wurde ein hilfloses Eichhörnchen in einer Regenrinne gemeldet. Es stellte sich jedoch noch während der Anfahrt der beiden ausgerückten Fahrzeuge heraus, dass das Eichhörnchen gar nicht so hilflos war. Es kam ganz von allein wieder runter und entschwand in die Natur. Der Einsatz wurde nach 10 Minuten abgebrochen.

