Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizisten finden bei Durchsuchung wegen eines Betrugsdeliktes Rauschgift

Mönchengladbach (ots)

Bei einer Durchsuchung, die im Zusammenhang mit einem Betrugsdelikt stand, hat die Polizei Mönchengladbach am Montag, 18. Januar, bei einem 44-Jährigen im Stadtteil Dahl Rauschgift gefunden.

Die Polizeibeamten entdeckten in der Wohnung eine kleine Cannabis-Plantage, die vermutlich dem Eigenkonsum gedient haben dürfte. Aber sie fanden ebenfalls Amphetamin in nicht geringer Menge sowie mehrere Tütchen mit Marihuana. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erstattet. Das Rauschgift wurde ebenso wie vorgefundene Datenträger sichergestellt.

Die Ermittlungen - sowohl in Sachen Betrug als auch in Sachen Rauschgift - dauern an. (ds)

