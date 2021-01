Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einbruch in ein Haus in Hargesheim

HargesheimHargesheim (ots)

Am 10.01.21 wurde im Zeitraum von ca. 15:30 Uhr bis 21:45 Uhr in ein Haus in 55595 Hargesheim in der Straße Auf dem Rullstein eingebrochen. Die Polizei Bad Kreuznach bittet daher darum, ihr verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer: 0671/8811-0 mitzuteilen.

