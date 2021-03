Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 30.03.21 für den Bereich Salzgitter

Verkehrsunfall

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 29.03.21, 16:35 Uhr

Der 29 Jahre alte Fahrers eines Pkw fuhr am Montagnachmittag die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Neißestraße. Auf der Fahrbahn in die entgegengesetzte Richtung fuhr der 23 Jahre alte Fahrer eines Pkws. Dieser wollte in die Straße "Wildkamp" abbiegen und übersah hierbei den Vorfahrtsberechtigten 29 Jahre alten Fahrer. Dadurch kam es auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der hinter dem 29-jährigen Fahrer fahrende Zeuge musste mit seinem Pkw ausweichen, so kam es nicht zu einem Folgeunfall. An den beiden Unfallbeteiligten Pkw kam es zu einem Schaden in Höhe von insgesamt 10.000 EUR. Nach dem Unfall klagten der 29 Jahre alte Fahrer und der Zeuge über Schmerzen, sodass diese vom Rettungsdienst behandelt worden sind.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter, Watenstedt, Sudetenstraße, 29.03.21, 09:50 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen um 09:50 Uhr wurde in Salzgitter-Watenstedt in der Sudetenstraße der 37 Jahre alte Fahrer eines Pkw kontrolliert. In der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Daher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Diebstahl aus einem Baucontainer

Baddeckenstedt, Sehlde, L496, 25.03.21 17:00 Uhr bis 29.03.21 06:15 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Freitag auf Montag die Tür des verschlossenen Baucontainers auf. Ob die Täter etwas entwendet hatten, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

