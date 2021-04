Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 01.04.21 für den LK Peine

Peine (ots)

Sachbeschädigung mittels Farbe an zwei Pkw

Peine, Ölsburg, An der Fuhse, 30.03.21 18:30 Uhr bis 31.03.21 07:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Ölsburg in der Straße "An der Fuhse" zwei Fahrzeugen mit Farbe beschmiert. Bisher konnte die Polizei keine Hinweise auf den Täter erlangen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Sachbeschädigung ein.

Mehrere Corona-Verstöße in der Peiner Südstadt

Peine, Osterstraße, 31.03.21, 20:00 Uhr

In den Abendstunden des 31.03.21 kam es in der Südstadt von Peine trotz der Ausgangssperre zu einem erhöhtem Personenaufkommen. Während einer Kontrolle kam es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bisher unbekannten Mann und der Polizei. Der Mann drohte aus einer Gruppe heraus an, die Polizisten anzugreifen. Der Mann ließ dann jedoch von seinem vorhaben ab. Anschließend entfernte sich der Mann unerkannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch und mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein. Die Polizei wird auch während der Osterfeiertage durch die Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Polizei wird nicht nur an beliebten Treffpunkten präsent sein, sondern auch im gesamten Stadtgebiet und Landkreis Peine.

Corona-Verstoß

Peine, Schloßbleiche, 30.03.21, 16:45 Uhr

Am Dienstag um 16:45 Uhr konnte die Polizei Peine im Naturschutzgebiet "Fuhsetal" einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung feststellen. Insgesamt sechs Personen aus mehreren Haushalten hatten sich dort getroffen und nicht auf die Vorschriften der Corona-Verordnung geachtet. Die Polizei leitete daher sechs Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell