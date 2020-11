Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Diebstähle

AalenAalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein 66-jähriger Radfahrer, der am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr den Radweg der Turnstraße Richtung Wasseralfingen befuhr, musste wegen einer aus der Curfeßstraße kreuzenden Pkw-Lenkerin stark abbremsen und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt. Hinweise auf die Verursacherin bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Unterkochen: Mini total beschädigt

Am Mittwoch ließ ein 60-jähriger Lkw-Lenker gegen 17.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße die Ladeluke herunter, die unbeleuchtet komplett in die Fahrbahn ragte. Ein heranfahrender 78-jähriger Mini-Lenker übersah diese wegen der Dunkelheit und stieß dagegen. Während am Lkw kein Schaden festgestellt wurde, entstand am Pkw Totalschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Aalen: Unfall am Kreisverkehr

Ein auf der Willy-Brandt-Straße in Richtung Stiewingstraße fahrender 64-jähriger Fahrzeuglenker kollidierte am Mittwoch gegen 17.20 Uhr mit einer 24-jährige Pkw-Lenkerin, welche ohne Licht bei Dunkelheit gerade in den Kreisverkehr Willy-Brandt-Straße/Im Hansennest einfahren wollte. Dadurch entstand Schaden von ca. 8000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit verursachte ein 16-jähriger Krad-Lenker am Mittwoch gegen 17.15 Uhr einen Auffahrunfall, als er auf der Karlstraße auf eine 26-jährige VW-Lenkerin auffuhr. Der Krad-Lenker verletzte sich dabei und wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Aalen: Diebstähle auf Baustellen

Auf dem Gelände einer Großbaustelle in Neukochen wurde am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 13 Uhr aus dem Bürotrakt ein Hilti Akku-Trockenschrauber SD 5000 - A 22 im Wert von ca. 400 Euro entwendet.

Auf einer Baustelle an der Nördlinger Straße in Oberalfingen drangen Diebe zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Baucontainer ein, nachdem sie einen 2,2 t schweren Betonklotz mit Hilfe eines auf der Baustelle befindlichen Baukrans entfernt hatten, der zur Absicherung vor diesem abgestellt war. Aus dem Baucontainer wurden diverse Werkzeuge u.a. Schlagschrauber, Flex sowie mehrere Betonrüttler entwendet.

Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Trickdiebstahl

Im Nördlichen Stadtgraben wurde am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr ein 92-Jähriger Mann von einem Trickdieb angesprochen und gebeten, ihm 2 Euro zu wechseln. Als der Geschädigte seinen Geldbeutel zückte, griff der Tatverdächtige unbemerkt hinein und entwendete das darin befindliche Scheingeld. Beschreibung des Tatverdächtigen: Ca. 30 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlank, trug blaue Mund/Nasenmaske und hatte mittelblonde/hellbraune glatte Haare. Er war bekleidet mit einem dunkelblauen Anorak, vermutlich heller Hose und schwarzen Schuhen. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Weiter Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Aufgefahren

Von der K 3240 aus Richtung Reichenbach kommend wollte eine 58-jährige Mercedes-Lenkerin am Mittwoch gegen 7 Uhr nach rechts auf die L 1080 einbiegen. Kurz vor der Einmündung musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 23-jährige BMW-Lenker zu spät bemerkte und auffuhr. 6000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Unfallflucht

Einen Schaden von ca. 1500 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er zwischen Samstagnachmittag und Dienstvormittag einen geparkten VW Caddy beschädigte, der in der Sulzgasse geparkt war. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen genommen.

