Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Erledigte Vermisstenfahndung - Scheibe eingeworfen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Unfallflucht

4000 Euro Sachschaden hinterließ am Mittwochvormittag ein unbekannter Unfallverursacher. Dieser stieß auf dem Friedhofsparkplatz im Martin-Luther-Weg gegen einen dort geparkten Pkw und beschädigte diesen erheblich. Den Unfallspuren zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw gehandelt haben. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 5.15 Uhr und 12.20 Uhr ereignete, wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Backnang: Vermisster nach Hause zurückgekehrt

Seit 13. August 2020 war ein 33-jähriger Mann aus Backnang vermisst. Dieser gekehrte am 10. November 2020 wohlbehalten nach Hause zurück. Die Person hatte sich in Frankreich aufgehalten. Die polizeiliche Fahndung hat sich erledigt. Die ursprünglichen Pressemeldungen der Polizei sind hier abrufbar

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4681925

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4736384

Weinstadt-Großheppach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 6:45 Uhr einen in der Grunbacher Straße geparkten VW Touran und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Touran wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Scheibe mit Feuerlöscher eingeworfen

Bisher unbekannte Täter warfen in der Nacht auf Mittwoch, kurz vor 1 Uhr eine Fensterscheibe im Erdgeschoss der Schlosswallschule mit einem Feuerlöscher ein. Nach bisherigem Kenntnisstand handelt es sich bei den Tätern um drei männliche Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Weitere Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Eine 52-jährige Renault-Fahrerin wollet am Mittwoch kurz vor 7 Uhr in den Kreisverkehr Werderstraße / Grabenstraße einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 60 Jahre alten Mercedes-Fahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell