Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle und Unfälle

AalenAalen (ots)

Oberkochen: Versuchter Rollerdiebstahl

Zwischen Montagabend, 23 Uhr und Dienstagmittag, 12.30 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter einen silberfarbenen Motorroller, der in einem Hofraum im Hasengäßle abgestellt war. Der Täter ließ das Fahrzeug rund 300 Meter weiter stehen, nachdem er vergeblich versucht hatte, das Zweirad kurzzuschließen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990 entgegen.

Hohenroden-Lautern: 1000 Euro Sachschaden

Eigenen Angaben zufolge musste eine 29-Jährige am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr mit ihrem Pkw Ford auf der Kreisstraße 3283 einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, wobei die Stoßstange beschädigt wurde und ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Vom Fahrbahnrand der Bahnhofstraße fuhr ein 54-Jähriger am Dienstagmittag gegen 14 Uhr mit seinem Pkw BMW in den fließenden Verkehr ein, wobei er den VW Passat einer 48-Jährigen übersah und streifte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Abtsgmünd-Hohenstadt: Diebstahl aus Opferstock

Am vergangenen Wochenende wurde aus einem Opferstock der Wallfahrtskirche Mariä Opferung in Hohenstadt Geld entwendet. Hinweise auf den Dieb bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Wört: Wildunfall

Auf der Landesstraße 2220 zwischen Dinkelsbühl und Ellwangen erfasste ein 57-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 2.15 Uhr mit seinem Pkw BMW ein die Fahrbahn querendes Reh, das bei dem Aufprall getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Heubach: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte eine 36-Jährige am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr mit ihrem Pkw Fiat einen in der Adlerstraße abgestellten Pkw Skoda, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell