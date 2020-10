Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Gaststätte, Verkehrsunfälle, mit über 90 bei Tempo 30 unterwegs & Vermisstenfahndung

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden-Geradstetten: Einbruch in Gaststätte

Bisher unbekannte Diebe brachen in der Nacht zum Donnerstag zwischen 2 Uhr und 10:40 Uhr in eine Gaststätte in der Badstraße ein und hebelten zwei Geldspielautomaten auf. Wie viel Bargeld die Täter erbeuteten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Oberberken: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte am Freitag, kurz nach 7 Uhr an der Einmündung L 1147 / L 1225 zu spät, dass die vor ihm fahrende 38-jährige Seat-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Die Seat-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Mit über 90 bei Tempo 30 unterwegs

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer wurde am Donnerstagabend gegen 23:40 Uhr mit über 90 km/h in der Gmünder Straße gemessen, wo lediglich 30 km/h erlaubt sind. Den jungen Mann erwartet neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg auch ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

In der Frauenländerstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen dort stehenden Pkw VW Golf. Bei dem Unfall wurde an dem parkenden Auto die vordere Stoßstange und Kotflügel deformiert und eine Schaden in Höhe von 2000 Euro verursacht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel 0711/57720 entgegen.

Backnang: Vermisstenfahndung

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet in einer Vermisstensache weiterhin um Mithilfe. Seit dem 13.08.2020 wird der 33-jährige Sehmus C. aus Backnang vermisst. Der Mann ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich möglicherweise in hilfloser Lage. Trotz intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten. Nach dem Verschwinden an dem besagten Donnerstag gab es lediglich wenige Lebenszeichen der Person. So wurde er mit hoher Wahrscheinlichkeit noch am 14. August 2020 in Winnenden am Bahnhof gesehen. Zudem ergaben sich Ende August noch Erkenntnisse, dass sich der Mann in Frankreich aufhielt. Danach verlor sich jegliche Spur. Nun wäre es für die ermittelnden Kriminalbeamten äußerst wichtig, ob der Gesuchte seit seinem Verschwinden noch zu Freunden oder Bekannten Kontakte hatte. Vielleicht hat sich Sehmus C. sich auch jemanden telefonisch oder über soziale Medien anvertraut. Auch wenn es oft als sinnlos erscheint, könnten noch so kleine Hinweise wichtige Bausteine sein, die auf die Spur des Gesuchten führen könnten.

Der Vermisste ist ca. 175cm groß und hat eine leicht korpulente Figur. Zur aktuell getragenen Kleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Es gibt keine Erkenntnisse, dass die Person Opfer eines Kapitalverbrechens wurde.

Hier geht's zum Bild des Gesuchten: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/backnang-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell