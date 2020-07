Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an PKW

Rockenhausen (ots)

In der Nacht vom 29.07.2020 auf den 30.07.2020 beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Straße Am Pfingstborn geparkten schwarzen Hyundai. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06361-9170.

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



