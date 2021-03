PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter Geldautomatensprengung +++ Einbrecher gescheitert +++ Geldbörse beim Einkauf nicht unbeaufsichtigt lassen +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter Geldautomatensprengung, Oestrich-Winkel, Hauptstraße, 18.10.2020, 05.20 Uhr,

(pl)Nachdem es im Oktober vergangenen Jahres in einer Bankfiliale in Oestrich-Winkel zu einer versuchten Geldautomatensprengung kam, wendet sich die Polizei nun mit Bildern der Überwachungskamera an die Öffentlichkeit. In den frühen Morgenstunden des 18. Oktobers 2020 wurde im Vorraum der Bankfiliale eine selbstgebaute Sprengvorrichtung gezündet. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus davon aus, dass mit der Sprengvorrichtung beabsichtigt wurde, den Geldautomaten zu öffnen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch, so dass nur Sachschaden entstand. Aufgrund einer aufgezeichneten Videosequenz fahndet die Polizei nach einer etwa 25- 40 Jahre alten männlichen Person, welche zuvor die Bankfiliale aufgesucht hatte und mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Da die bisherigen Ermittlungen nicht auf die Spur des Mannes führten, wurde durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung beim Amtsgericht erwirkt. Personen, welche den Mann auf den Lichtbildern wiedererkennen oder Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit den zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-266 oder unter der Email-Adresse pdrt-mit.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

2. Tür hält Einbrechern stand,

Bad Schwalbach, Breslauer Straße, 24.03.2021, 19.00 Uhr bis 25.03.2021, 14.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Wohnhauses in der Breslauer Straße in Bad Schwalbach hat zwischen Mittwochabend und Dienstagnachmittag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte Täter hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Geldbörse beim Einkauf nicht unbeaufsichtigt lassen, Lorch, Schwalbacher Straße, 25.03.2021, 12.30 Uhr,

(pl)In der Schwalbacher Straße in Lorch musste eine Frau am Donnerstagmittag die Erfahrung machen, dass man die Geldbörse bei Einkaufen niemals unbeaufsichtigt lassen sollte. Die Geschädigte hatte ihren Korb mit der darin befindlichen Geldbörse im Einkaufswagen abgestelltt. Als die Frau sich dann gegen 12.30 Uhr im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes die Blumen betrachtete, nutzten Diebe die kurze Unaufmerksamkeit und schnappten sich unbemerkt das Portemonnaie aus dem Korb. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die nur auf eine günstige Gelegenheit warten, um Beute zu machen. Es wird empfohlen, Taschen mit Wertgegenständen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm geklemmt zu tragen. Keinesfalls sollten Taschen mit den darin befindlichen Wertsachen in einem unbeaufsichtigten Einkaufswagen abgelegt werden.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Görsroth, Bundesstraße 417

Mittwoch: Eltville, Bundesstraße 42

Donnerstag: Bad Schwalbach, Bundesstraße 54,

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell