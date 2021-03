PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brände in Idstein+++falscher Polizist scheitert+++Langfinger im Discounter+++mit über zwei Promille unterwegs

Bad Schwalbach (ots)

1. Feuer in Idstein,

Idstein, Innenstadtbereich, 22.03.2021, gegen 20:20 Uhr (cav)Am Montagabend kam es im Innenstadtbereich von Idstein zu zwei Bränden, bei denen ein Sperrmüllhaufen und Mülltonnen in Brand gesetzt wurden. Gegen 20:20 Uhr wurde zunächst ein brennender Sperrmüllhaufen in der Limburger Straße in Idstein gemeldet. Kurze Zeit später dann noch brennende Mülltonnen in der Straße "Kreuzgärten" in Idstein. Die Brände blieben örtlich begrenzt und es ist neben den brennenden Objekten lediglich ein Gartenzaun beschädigt worden. Insgesamt entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben in den Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber können sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter (0611) 345 - 0 melden.

2. Falscher Polizeibeamter am Telefon,

Taunusstein, 22.03.2021, gegen 11:15 Uhr (cav)Eine Taunussteiner Seniorin wurde am Montagvormittag von einem Mann angerufen, der sich als Polizist ausgab und wohl im weiteren versuchen wollte, die Dame um ihr Geld zu bringen. Die Taunussteinerin ließ den Anrufer jedoch schnell abblitzen, legte den Hörer auf und verständigte die Beamten vom Polizeiposten in Taunusstein. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Anrufer erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass sie ihre Opfer dazu zu bewegen, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher beherzigen Sie bitte den Rat der Polizei. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

3. Taschendieb im Supermarkt,

Taunusstein, Hahn, Gottfried-Keller-Straße, 18.02.2021, gegen 09:10 Uhr (cav)Während seiner Einkäufe wurde einem Senior aus Taunusstein am Donnerstagmorgen sein Portemonnaie in einem Discounter in der Gottfried-Keller-Straße in Taunusstein Hahn entwendet.

Gegen 09:10 Uhr erledigte er seine Einkäufe und begab sich zur Kasse. Hierbei fiel ihm auf, dass sein Geldbeutel wohl während des Einkaufens entwendet worden war. Insgesamt entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

4. Berauscht mit dem Auto unterwegs,

Idstein, Landstraße 3026, 22.03.2021, gegen 23:15 Uhr

(cav)Am späten Montagabend unterzogen Idsteiner Polizisten eine 53-jährige Dame einer Fahrzeugkontrolle und stellen fest, dass sie wohl alkoholisiert gefahren ist. Zeugen teilten der Polizei mit, dass am Montagabend ein Fahrzeug sehr auffällig über die Bundesstraße 275 aus Usingen in Richtung Idstein unterwegs war. Kurz vor Mitternacht konnten die Beamten der Polizeistation Idstein ein auf die Beschreibung passendes Fahrzeug am Waldparkplatz an der Anschlussstelle Nord der B275 / L3026 feststellen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich wohl um das gesuchte Fahrzeug handelt. Weiter fiel den Beamten auf, dass die 53-jährige Fahrzeugführerin des Hyundai wohl erheblich alkoholisiert war, da sie sich kaum auf den Beinen halten konnte. Der angebotene Atemalkoholtest ergab nach mehreren Fehlversuchen ein Ergebnis von fast 2,4 Promille was die Ausfallerscheinungen erklären könnte. Daraufhin wurde der Dame der Führerschein abgenommen und sie musste mit zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Die Hyundai-Fahrerin durfte zwar danach wieder gehen, muss sich nun jedoch in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Idstein unter (06126) 9394 - 0 zu melden.

