PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Aarbergen-Daisbach +++ Brand mit hohem Sachschaden +++ Verletzter bei Löschversuchen ++++

Bad Schwalbach (ots)

Beim Versuch, einen entstehenden Brand an einem Einfamilienhaus zu löschen, zog sich ein Mann (51) Brandverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gemeinsam mit der Hauseigentümerin (47) hatte er am Freitagabend auf der Terrasse eines Hauses im Aarbergener Ortsteil Daisbach eine holzbefeuerte Sauna betrieben. Zeitgleich brannte nebenan ein offenes Feuer in einer Feuerschale. Nachdem die beiden diesen Bereich kurz verlassen hatten, bemerkten sie gegen 19:40 Uhr Feuerschein. Trotz der schnellen Löschversuche griffen die Flammen auf eine Couch und die darüber befindliche Terrassenbedachung über. Anschließend gerieten der hölzerne Giebel und der Dachstuhl des Hauses in Brand. Feuerwehren aus dem gesamten Stadtgebiet Aarbergen und Löschkräfte aus dem rheinlandpfälzischen Hahnstätten konnten ein Übergreifen auf die benachbarte Wohnbebauung verhindern. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung wurden jedoch die Fassade, die Regenrinne und Rollläden eines Nachbarhauses in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben der Feuerwehr ist der rückwärtige Teil des Giebels und des Daches aufgrund der Beschädigungen an der hölzernen Struktur einsturzgefährdet. Auch die beiden Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die Hauseigentümerin, ihr Sohn (20) und eine Mieterin (53) blieben unverletzt und kommen zunächst bei Verwandten und Freunden unter. Ob das Feuer durch den Holzofen in der Sauna oder die Feuerschale ausgelöst wurde, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Die Feuerwehr verblieb über Nacht zur Brandwache vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt.

(Boos) PHK und KvD

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell